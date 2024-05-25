İsrail ateşkes masasına dönmeyi kabul etti

İsrail basınına göre İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakere masasına geri dönüyor. Reuters da İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin “yeni öneriler” temelinde önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

İsrail ateşkes masasına dönmeyi kabul etti

'in Walla haber sitesinin İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail, 'de ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakere masasına geri dönmeyi kabul etti.

Habere göre müzakerelerin son turu, Başbakanı, CIA Başkanı ve İsrail Mossad Başkanı'nın Paris'te üzerinde anlaştığı bir taslağa dayanacak.

Haberde, İsrail güvenlik aygıtı içinde bu ayın başından beri durmuş olan görüşmelere devam edilmesi ve İsrailli müzakerecilere daha fazla manevra alanı tanınması konusunda geniş bir mutabakat olduğu da belirtildi.

Reuters da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin “yeni öneriler” temelinde önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

Haberde görüşmelerin Mısır ve Katar tarafından yürütüleceği, ABD'nin de aktif bir rol oynayacağı belirtildi.

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