İsrail, bir günde Gazze'de 6 hastaneyi hedef aldı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor.



Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.



İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.



Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.



Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu.



İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de "doğrudan" hedef aldı.



Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.



İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.



Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlendi.



Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı.



Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.



Macron'dan İsrail'e "Gazze'ye saldırıları durdurun" çağrısı Haberi Görüntüle HAMAS: ŞİFA HASTANESİ'NDE SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINDAN ABD YÖNETİMİ SORUMLUDUR



İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.



İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.