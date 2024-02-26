İsrail: Çin'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki tutumu esef verici

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin'in 22 Şubat'taki duruşmada sarf ettiği sözlere tepki gösterildi.



Açıklamada, Ma'nın, "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı olduğu yönündeki açıklamalarının" esef verici olduğu kaydedildi.



"Bunun, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği terörist eylemlerin desteklenmesi" şeklinde yorumlanabileceği kaydedilen açıklamada, "Çin, Hamas'ın neden Ma'nın açıklamalarını övdüğünü kendisine sorması gerekir." ifadelerine yer verildi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, UAD'nin 22 Şubat'taki duruşmasında, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgalinde uyguladığı baskı politikası ve pratiklerinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tümüyle gerçekleştirmesini engellediğini" söylemişti.



Ma, "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı vardır. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele, terörist eylemlerden farklıdır." demişti.

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