İsrail Cumhurbaşkanı ve OpenAI Başkanı Davos'a katılacak

İsviçre’nin Davos kentinde, 100'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı 4 gün süren Dünya Ekonomik Formu'na bugün, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve OpenAI başkanı Sam Altman’ın katılması bekleniyor.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıdan bu yana Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin durumuna yeniden odaklanmayı isteyebilir.



İsrail güçlerinin Hamas'ı bastırmayı amaçlayan şiddetli askeri harekat başlatması nedeniyle, dünyanın dikkatinin büyük bir kısmı Gazze'de artan ölü sayılarına odaklandı.



Davos'taki toplantıda şu ana kadar ikilim değişikliği, yapay zeka ve dünya ekonmosi gibi çeşitli konular ele alındı.



Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanan çalkantılı büst yönetim değişikliğinin ardından görevine devam eden OpenAI CEO'su Sam Altman, üretken yapay zekanın "yaratıcılık için bir nimet mi yoksa bir felaket mi" olduğuna ilişkin tartışmanın hemen ardından, teknolojinin "insanlığımızı nasıl güçlendirebileceğini" araştıran bir panele katılacak.