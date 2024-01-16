Davos'ta iklim değişikliği mercek altında

Dünya Ekonomik Forumu'na göre iklim değişikliği, önümüzdeki on yılda dünyanın karşı karşıya kalacağı en büyük risklerden biri.

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında - 1

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu hafta İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği yıllık toplantısında iklim krizi ön planda.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ardından ve iklim krizinin önümüzdeki on yıldaki en büyük riskler listesinin başında yer almasıyla birlikte hükümetler ve iş dünyası liderleri bazı devasa zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Daha geçen hafta, AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün  kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ortaya çıkardı.

Giderek belirsizleşen bir dünyada derin uluslararası bölünmeler büyürken, iklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı işbirliğinin kolaylaşması pek mümkün görünmüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında - 2

EN BÜYÜK RİSKLERDEN BİRİ

WEF'in geçtiğimiz hafta Davos öncesinde yayınlanan Küresel Riskler raporuna göre, iklim değişikliği dünyanın önümüzdeki on yılda karşı karşıya kalacağı en büyük riskler arasında yer alıyor.

Her ne kadar yanlış bilgi ve dezenformasyon en büyük acil riskler olarak görülse de önümüzdeki 10 yıldaki en ciddi tehditlerin yarısı çevresel.

Buna aşırı hava olayları, dünya sistemlerindeki kritik değişiklikler, biyolojik çeşitlilik kaybı, ekosistem çöküşü ve doğal kaynak kıtlığı da dahil.

Ankete katılan 1.400 küresel uzmanın üçte ikisi 2024'te yaşanacak aşırı hava olaylarından endişe duyuyor. 

Raporda ayrıca iklim değişikliği gibi acil küresel konularda işbirliğinin yetersiz olduğu öne sürülüyor.

Liderlere, bu riskleri ele almak için eylemleri yeniden düşünmeleri ve iklim modellemesi veya yeşil geçiş teknolojileri gibi yardımcı olabilecek alanlarda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunuyor.

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında - 3

FOSİL YAKITLAR VE YEŞİLE GEÇİŞ

Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda,  yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı içeren anlaşmalar yapılmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu iklim değişikliğini ele almanın ve mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Doğayı koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin yanı sıra karbon nötrlüğüne ulaşmaya yönelik daha somut planlar, bu yılın teması olan "Güveni Yeniden İnşa Etme" ruhuna uygun olarak hükümetlerin özellikle izleyebileceği yollardan biri olabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçtiğimiz hafta yenilenebilir enerjinin kullanıma sunulmasında hızlı bir artış olduğunu ve çevresel yeniliklere olan küresel güvenin arttığını ortaya koymasının ardından, delegelerin odaklanacağı altı ana temadan biri enerji dönüşümü konusu olacak.

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında - 4

İKLİM AKTİVİSTLERİ NEDEN İKNA OLMUYOR?

Davos uzun zamandır "küresel seçkinlerle" yaşanan sorunların simgesi olarak eleştiriliyor .

Aktivistlerin, politikacıların ve süper zenginlerin iklim krizi gibi hayati meseleleri bu tür toplantılarda etkili bir şekilde çözebileceklerine dair inancı çok az.

Dünya Ekonomi Formu seçkinlerinin iklim krizinin gerçekleri konusunda tehlikeli derecede kayıtsız olduklarına inanıyorlar.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg geçen yıl dünyanın Davos'ta hâlâ iklim acil durumunun ön saflarında yer alan insanlardan ziyade "gezegenin yok edilmesini körükleyen insanları" dinlemesinin "saçma" olduğunu söylemişti.

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında - 5

Dünya Ekonomik Formu yıllık toplantısı öncesinde protestolar yaşandı.

Pazar günü Dünya Ekonomi Formu alanına giden yolu kapatarak 18 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olanlar arasında iklim aktivistleri de vardı.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin gençlik kolu JUSO İsviçre Başkanı Nicola Siegrist, "Savaş, faşizm, adaletsizlik ve iklim krizi insanlığı tehdit ederken, en zengin ve en güçlüler kapalı kapılar ardında birbirlerinin sırtını sıvazlıyor" dedi.

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