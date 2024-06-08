İsrail duyurdu: Gazze'deki geçici liman yeniden yardıma açılıyor

İsrail ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından inşa edilen iskelenin onarımının tamamlanmasının ardından Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım girişinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını duyurdu.



İsrail ordusunun açıklamasında, "İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD ordusuna ait geçici limanın durduğu kıyı bölgesinin güvenliğini sağlamaya başladı. İskelenin yeniden kurulması önümüzdeki günlerde Gazze halkına insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.



ABD Merkez Komutanlığı cuma günü yaptığı açıklamada Gazze açıklarında demirlemiş olan geçici iskelenin yeniden kurulduğunu bildirmişti.



İskele, inşa edildikten iki hafta sonra bir kısmının kopması üzerine geçici olarak kaldırılmıştı.



Deniz yoluyla ulaştırılacak yardımlar, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana geçen sekiz ay içinde Gazze'de yaşanan insani felaketi hafifletmeyi amaçlıyor.



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 36 binden fazla insan hayatını kaybetti ve yerleşim bölgesinin büyük bir kısmı yerle bir oldu.