İsrail duyurdu: Gazze’ye insani yardım girişi için yeni geçiş noktası açılacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

İsrail duyurdu: Gazze’ye insani yardım girişi için yeni geçiş noktası açılacak

’in ablukası nedeniyle Şeridi’ndeki insani kriz her geçen gün derinleşirken, İsrail, insani yardım girişi için yeni geçiş noktası açmayı planlıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

Gallant, söz konusu yeni geçiş noktasının İsrail'in Zikim köyü ile 'in As-Siafa köyü arasında olacağını söyleyerek, geçiş noktasının Ürdün'den kara yoluyla getirilen yardımların ulaştırılmasını hızlandıracağını ifade etti.

Gallant, "Bu hamleler yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkisi var. Gazze'yi yardımla doldurmayı planlıyoruz. Ayrıca güvenlik kontrollerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı güçlendirecek.” dedi.

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