İsrail, Gazze'de 4 rehineyi kurtardığını açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşi altındayken dört rehinenin özel bir operasyonla kurtarıldığını söyledi. Operasyonun haftalardır planlandığını söyleyen Hagari, bir polis memurunun ağır yaralandığını açıkladı.

İki farklı noktadan Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) adlı 4 rehinenin kurtarıldığı aktarıldı.



7 Ekim'de Süpernova müzik festivalinden kaçırıldığı belirtilen rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu, detaylı muayene için hastaneye götürüldüğü ifade edildi.



İsrailli rehine aileleri ise 4 kişinin kurtarılmasını "mucizevi bir zafer" olarak nitelendirdi.