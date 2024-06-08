"İsrail, Gazze'de Hamas'a alternatif hükümet projesini onayladı" iddiası

İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurulmasını içeren "pilot" projeyi onayladığı iddia edildi.

"İsrail, Gazze'de Hamas'a alternatif hükümet projesini onayladı" iddiası

devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Savaş Kabinesi'nin son toplantısında, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın desteklediği Hamas'a alternatif hükümet kurma projesini onayladığı ifade edildi.

Pilot projenin, 'nin kuzeyindeki pek çok mahalleyi kapsayacağı, İsrail ordusunun bu bölgelerde koruma görevi üstleneceği ve mahalli bir yönetimin varlığına izin verileceği aktarıldı.

Projenin ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki mahallelere yardım girişi yapılarak buradaki mahalli liderlere yönetimde yardımcı olmayı içerdiği kaydedildi.

Hamas'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail basınında daha önce pek çok kez Tel Aviv yönetiminin, uluslararası kurum ve taraflar kanalıyla Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurmayı planladığı yönünde haberler çıkmıştı.

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