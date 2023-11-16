İsrail, Gazze'de işgali genişletiyor: Sivillere bölgeyi terk edin bildirisi

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 40. günde devam ediyor. İki gün önce Gazze'deki hastanelere oeprasyon düzenleyen İsrail ordusu bu kez de kentin güneyinde yer alan Han Yunus'a yönelik harekat başlatacağını duyurdu.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attı.



Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.



Broşürlerde, "Güvenliğiniz için acilen ikamet ettiğiniz yeri boşaltıp bilinen barınaklara gitmeniz gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



Böylece, İsrail ordusu, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki sivilleri de yine yaşadıkları yerden zorla tahliye emri vermiş oldu.



NETANYAHU: GAZZE'DE ULAŞAMAYACAĞIMIZ YER YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:



"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."



Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.