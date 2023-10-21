İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.



Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.



El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.



Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.