İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "Lübnan'a saldırıya hazırız"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "Lübnan'a saldırıya hazırız"

ordusundan yapılan açıklamaya göre Halevi, ülkenin kuzeyinde sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savundu.

Halevi, Hizbullah'ın son günlerde saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı: "Gazze'ye saldırılar dursun"

Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı: "Gazze'ye saldırılar dursun"

Savaşı siyasi sebeplerle mi uzatıyor? Biden'dan Netanyahu'yu kızdıracak yorum

Savaşı siyasi sebeplerle mi uzatıyor? Biden'dan Netanyahu'yu kızdıracak yorum

Macron'dan Netanyahu'ya: "Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli"

Macron'dan Netanyahu'ya: "Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli"

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı düştü

İsrail, 25 adet F-35 satın alıyor: ABD ile anlaşma imzalandı

İsrail, 25 adet F-35 satın alıyor: ABD ile anlaşma imzalandı

Almanya’da sel felaketi: 5 ölü, 1 kayıp

Almanya’da sel felaketi: 5 ölü, 1 kayıp

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...