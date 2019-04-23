Netanyahu, ailesiyle Golan Tepeleri'ne yaptığı ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



"İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan Başkan Trump'ın onuruna buradaki bir yerleşim birimine onun (Trump) adını vereceğiz."



İsrail Başbakanı, bu yöndeki teklifini "kısa süre içinde" kabinenin onayına sunacağını belirtti.



ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.



İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



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