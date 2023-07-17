İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın yaptı.



Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda El-Halil kentinde 6 kişi, Cenin'de 4 kişi gözaltına alındı.



İsrail askerleri ayrıca Eriha kentindeki Akabe Ceber ve Ayn es-Sultan kamplarına baskın gerçekleştirdi. Askerler baskın sırasında gerçek mermi ve ses bombası kullandı.



Bir Filistinlinin yaralandığı baskında 2 Filistinli de gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Filistinlinin durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İsrail'de yüz binler yine sokaklarda Haberi Görüntüle İsrail güçleri sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya'da 1 kişiyi, Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit kasabasında da 2 kişiyi gözaltına aldı.



Askerler baskınlarda evlerin kapılarını kırarak eşyalara zarar verdi ve park halindeki araçların camlarını kırdı.



İsrail ordusu ise, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen baskınlarda Batı Şeria genelinde aranan 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki farklı noktalara gün aşırı baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.