İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail'in Batı Şeria'daki Ramallah yakınlarında 16 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 412 Filistinli İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

Kızılayı, Batı Şeria'da, Ramallah yakınlarındaki Kafr Ni'ma kasabasında yaşayan bir Filistinlinin ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, 16 yaşındaki Muhammed Adik'in bu sabah erken saatlerde başından vurulduğu belirtildi. 

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırıları, 7 Ekim'den bu yana en az 412 Filistinlinin ölümüne ve 4 bin 600'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tutuklananların sayısı ise 7 bin 325'e yükselerek, son 4 ayda rekor seviyeye ulaştı.

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