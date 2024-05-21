İsrail güçleri Batı Şeria'da biri doktor yedi Filistinli'yi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bu sabah baskın düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin açtığı ateşte beş Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öldürülenlerden birinin, Cenin Hastanesi'nin başındaki doktor olduğu bildirildi. Hastane yönetimi, doktorun, hastane çevresinde öldürüldüğünü kaydetti.
Cenin mülteci kampına düzenlenen saldırıda, sekiz Filistinli de yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin'de "militanların tespit edilmesinin ardından bir terör karşıtı operasyon" başlatıldığı öne sürüldü.
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