İsrail güçleri Batı Şeria'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir ambulansa ateş açtı. Saldırıda, İsrail'e ait buldozerlerin su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıyı tahrip ettiği bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'ya baskın düzenledi

güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bugün bir kez daha baskın düzenlediği bildirildi.

Saldırıda Kızılayı'na ait bir ambulansa da ateş açıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre güçleri, Tulkerim'deki Nur Şems Kampı'nı gece saatlerinde bastı.

Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında gerilim yaşandığını ifade eden tanıklar, İsrail'e ait buldozerlerin su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıyı tahrip ettiğini aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin geçtiği Tulkerim'deki bir ana caddenin 1500 metrelik mesafesinin tahrip edildiğini, yol kenarındaki bazı dükkanların da zarar gördüğünü bildirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun, büyük bir askeri güç ve dört buldozer eşliğinde Tulkerim'in batısına baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin, rastgele ateş açtığı, basın mensuplarının görevlerini yapması engellediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail'in bölgedeki bir tarım alanını buldozerlerle yerle bir ettiği, Nur Şems Kampı'ndaki su ve elektrik hattını tahrip ettiği ve bölgede elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun kamptaki bir ambulansa ateş açtığı, aracın bir kısmında hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...