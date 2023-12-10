İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 730'a yükseldi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Foto: Reuters

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Tubas, El-Halil, Beytullahim, Nablus, Ramallah ve 'te evlere baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, düzenlediği geniş çaplı gece baskınları sırasında işgal altındaki Batı Şeria'da 30 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 3 bin 730'a ulaştı.

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