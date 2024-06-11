İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde köye düzenledikleri baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü
Nablus'taki Balata mülteci kampında operasyon düzenleyen İsrail askerleri (Batı Şeria/23 Ekim 2023, Reuters)

Ramallah kentine bağlı Kefr Nima köyü Meclis Başkanı Rıfat Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  güçlerinin Ramallah'ın batısında yer alan köye düzenlediği baskında ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını belirtti.

Halife, saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının durumu ağır 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Köy Meclisi Başkanı Halife, İsrail askerlerinin bir araca ateş açmasının ardından köydeki Muruc bölgesinin etrafının orduya ait 50'den fazla araçla sarıldığını söyledi.

Olayda yaralıları kurtarmaya çalışan Filistinlilere de ateş açıldığını kaydeden Halife, yaralılar arasında evlerinin önünde vurulan 3 kardeşin yer aldığını bildirdi.

Halife, İsrail güçlerinin hala köyde konuşlu olduğunu, bölgeden patlama ve silah sesleri duyulduğunu, ambulansların ise olay yerine ulaşmasının engellendiğini dile getirdi.

Kızılayından yapılan açıklamada da Kefr Nima'da arabaya ateş açıldığı ve 3 kişinin yaralandığı yönünde bilgi geldiği, ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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