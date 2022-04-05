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İsrail güçleri Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin Yönetimi tarafından atanan Kudüs Valisi Adnan Gays'ı gözaltına aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 15:04

İsrail güçleri Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

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ve arasındaki gerginlik tırmanıyor.

 Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci istihbarat güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays'ı Doğu Kudüs'ün Silvan kasabasındaki evinden gözaltına aldı." denildi.

İsrail polisinden konuya ve gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail polisi önceki yıllarda da Gays'ı birçok kez gözaltına almış, çoğunda birkaç saate varan süreler için alıkoymuş, ayrıca Batı Şeria'ya girmesine de engeller getirmişti.

DOĞU KUDÜS'TE 5 YARALI


Teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde ve İseviye beldesinde zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

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