İsrail: Hamas yeni ateşkes teklifini reddetti

İsrail tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın arabulucular tarafından önerilen ve rehine takasını merkeze alan yeni ateşkes teklifini reddettiği kaydedildi.

Hamas geçtiğimiz saatlerde İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

Bir süredir devam eden görüşmeler iki tarafın da taleplerinde taviz vermemesi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.



Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in Hamas ile savaşının savaş hedeflerine ulaşıncaya kadar tam güçle devam edeceğini açıkladı.



Açıklamada, teklifin reddedilmesinin, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın anlaşma istemediğini gösterdiği iddia edildi.

İsrail, Hamas'ın İran'la gerilimden yararlanarak çatışmayı bölgesel olarak tırmandırmaya çalıştığını öne sürdü.