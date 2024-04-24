İsrail: Hizbullah komutanlarının yarısı öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçen yılın Ekim ayından bu yana Gazze savaşına paralel olarak şiddetlenen sınır ötesi çatışmalarda İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah komutanlarının yarısını öldürdüğünü açıkladı.



Dün Lübnan'daki Hizbullah, Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail'e yönelik gerçekleştirilen en derin saldırısını düzenlediğini açıklamıştı.



Saldırı, İsrail ordusunun Lübnan'daki iki Hizbullah üyesini öldürdüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.



Akka şehrinin kuzeyindeki İsrail askeri üslerini hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin