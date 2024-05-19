İsrail hükümetinde kriz | Gantz: Şartlarımızı kabul etmezseniz kabineden çekiliriz

Savaş kabinesi üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.



Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.



Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.



Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.

NETANYAHU'DAN YANIT: ŞARTLAR YENİLGİ ANLAMINA GELİR

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz’ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.



Başbakan Netanyahu, Gantz’ın öne sürdüğü şartların İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi, İsrail’in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve “Hamas’ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması” anlamlarına geldiğini savundu.