İsrail hükümetinde kriz | Gantz: Şartlarımızı kabul etmezseniz kabineden çekiliriz

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze saldırıları sonrası için 6 maddelik uygulama planı hazırladı. Başbakan Netanyahu'ya seslenen Gantz, İsrailli esirlerin geri getirilmesi başta olmak üzere taleplerinin gerçekleştirilmesi için 8 Haziran'a kadar süre verdi. Aksi taktirde kabineden çekilmek ve yeni hükümet kurmak için çalışmalara başlayacağını söyledi. Açıklamara tepki gösteren Netanyahu, şartların "İsrail’in yenilgisi anlamına geldiğini" öne sürdü.

İsrail hükümetinde kriz | Gantz: Şartlarımızı kabul etmezseniz kabineden çekiliriz

Savaş kabinesi üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.

Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

Gantz, Gazze'nin saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.

Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.

NETANYAHU'DAN YANIT: ŞARTLAR YENİLGİ ANLAMINA GELİR

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz’ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Başbakan Netanyahu, Gantz’ın öne sürdüğü şartların İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi, İsrail’in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve “Hamas’ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması” anlamlarına geldiğini savundu.

İsrail hükümetinde kriz | Gantz: Şartlarımızı kabul etmezseniz kabineden çekiliriz - 1

GALLANT VE NETANYAHU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır 'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. 'de askeri-sivil bir rejim, için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu ise X hesabından paylaştığı videoda, Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." yanıtını vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

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