"İsrail ile Filistinliler görüşüyor" iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması için geçen saatlerde ABD ve Katar arabuluculuğunda yoğun görüşmeler yapıldı.



Habere göre görüşmelerde Hamas, söz konusu anlaşmanın Gazze'ye yakıt girişi, ağır cezalara çarptırılan Filistinli güvenlik mahkumlarının serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi konularını içermesini istedi.



İsrail Kanal 13 Televizyonu ise yetkili kaynaklardan aktardığı haberinde, esir takasıyla ilgili ciddi bir anlaşma üzerinde müzakere yürütüldüğünü aktardı.



Haberde, söz konusu anlaşma gerçekleşirse, Filistinli güvenlik mahkumlarına karşılık Hamas'ın elindeki İsrailli esrilerin serbest bırakılacağı, Gazze'ye yakıt girişine izin verileceği ve çatışmalara birkaç gün ara verileceği kaydedildi.



Tel Aviv hükümeti daha önce, İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartıyla çatışmalara insani ara verilmesini kabul edebileceğini açıklamıştı.

