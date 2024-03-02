İsrail Lübnan'da bir aracı vurdu: 3 Hizbullah militanı öldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendi.



Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtildi.

Hizbullah hareketinden yapılan açıklamada, örgütün üç üyesinin saldırıda öldüğü duyuruldu.

Lübnan gazetesi Al-Akhbar'a göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından da kullanılan sahil kentleri Nakura ve Sur arasındaki yol ilk kez saldırıya uğruyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Hizbullah dün, İsrail mevzilerini hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu da Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından, Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah hareketi arasında da gerilim tırmanmıştı.

Tel Aviv hükümeti, Hizbullah'a yönelik saldırıların artacağını söylemişti.