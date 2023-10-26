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İsrail, Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnan'ın güneyinde bir bölgeden İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

İsrail, Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, ordu radyosuna açıklama yapan Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik topraklarından fırlatılan karadan havaya bir füzenin, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Hagari, olayın ardından Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Lübnan toprakları içindeki füzenin gönderildiği noktaya karşılık verdiğini belirtti.

Öte yandan, Yedioth Aharonoth, "7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnan'dan karadan havaya bir fırlatılmış olduğuna" dikkati çekti.

Lübnan tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, X platformundaki sayfasından dün yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait bir gözetleme kulesini vurduğunu duyurmuştu.

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