İsrail muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: Biden'ın teklifine kulak verin

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ateşkes için çağrıda bulundu.



Lapid, Netanyahu'yu ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas'ın rehineleri serbest bırakacağı bir Gazze ateşkesi çağrısına kulak vermeye çağırdı ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının cayması halinde hükümeti desteklemeyi teklif etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lapid, “İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Lapid, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i işaret ederek "Hükümetten ayrılırlarsa, Netanyahu'ya rehine serbest bırakma anlaşması için bizden bir güvenlik ağı olduğunu hatırlatırım” diye konuştu.

Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin üç aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurdu.

ABD başkanı, "Bu savaşın bitme zamanı geldi" dedi.

Hamas ise Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifine olumlu baktıklarını ifade etti.