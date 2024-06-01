İsrail muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: Biden'ın teklifine kulak verin

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Biden'ın ateşkes teklifi çağrısına kulak vermeye çağırdı ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının cayması halinde hükümeti desteklemeyi teklif etti.

İsrail muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: Biden'ın teklifine kulak verin

muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ateşkes için çağrıda bulundu.

Lapid, Netanyahu'yu Başkanı 'ın Hamas'ın rehineleri serbest bırakacağı bir Gazze ateşkesi çağrısına kulak vermeye çağırdı ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının cayması halinde hükümeti desteklemeyi teklif etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lapid, “İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Lapid, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i işaret ederek "Hükümetten ayrılırlarsa, Netanyahu'ya rehine serbest bırakma anlaşması için bizden bir güvenlik ağı olduğunu hatırlatırım” diye konuştu.

Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin üç aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurdu.

ABD başkanı, "Bu savaşın bitme zamanı geldi" dedi.

Hamas ise Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifine olumlu baktıklarını ifade etti. 

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Rusya gece boyunca Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu

Rusya gece boyunca Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu

Estonya: Rusya savaşı kazanırsa B planımız yok

Estonya: Rusya savaşı kazanırsa B planımız yok

Gazze'de can kaybı 36 bin 379 oldu, bir çocuk daha açlıktan öldü

Gazze'de can kaybı 36 bin 379 oldu, bir çocuk daha açlıktan öldü

Belçikalı bakan, silah taşıdığı iddiasıyla İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu

Belçikalı bakan, silah taşıdığı iddiasıyla İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu

İngiltere seçimleri | İşçi Partili lidere göre "merkezden" kazanılacak

İngiltere seçimleri | İşçi Partili lidere göre "merkezden" kazanılacak

Hindistan’da aşırı sıcaklarda can kaybı 43'e yükseldi

Hindistan’da aşırı sıcaklarda can kaybı 43'e yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...