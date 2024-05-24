İsrail ordusu Gazze'de öldürülen üç rehinenin cenazesine ulaştı

İsrail ordusu, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında öldürülen üç rehinenin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Cenazeler, Cibaliye'den ordu ve istihbarat servislerinin ortak operasyonuyla çıkarıldı. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ndeki sağlık görevlileri ve İsrail polisi cenazelerin kimliğini teşhis etti. Savaşın devam ettiği Gazze Şeridi'nde İsrail hükümeti üzerindeki rehine takası ve ateşkes baskısı gün geçtikçe artıyor.

İsrail ordusu Gazze'de öldürülen üç rehinenin cenazesine ulaştı

ordusu, 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki saldırı sırasında öldürüldükten sonra Şeridi'ne götürülen üç rehinenin cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum ve Orion Hernandez isimli İsrailli rehinelerin cenazelerinin, son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'den ordu ve istihbarat servislerinin ortak operasyonuyla gece saatlerinde çıkarıldığı belirtildi.

Ordu açıklamasında, cenazelerin İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ndeki sağlık görevlileri ve İsrail polisi tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de mahsur kalan rehine yakınları sürekli Netanyahu'nun ofisinin önünde eylemler düzenliyor.

Rehine aileleri toplanarak rehinelerin serbest bırakılması için adım atılmasını talep ederek İsrail hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı artırıyor.

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