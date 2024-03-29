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İsrail ordusu Halep'i vurdu: 42 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, gece 01.45'te Suriye'nin kuzeydeki kenti Halep'e hava saldırısı düzenledi. Halep'te gerçekleşen bombardımanda altısı Hizbullah üyesi olmak üzere 42 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu Halep'i vurdu: 42 kişi öldürüldü

bugün erken saatlerde 'nin kuzeyindeki kentine hava saldırısı düzenledi.

İki güvenlik kaynağına göre saldırıda aralarında Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın altı üyesinin de bulunduğu 42 kişi öldürüldü.

Suriye Savunma Bakanlığı ise saldırıların ardından yaptığı resmi açıklamada ölü sayısını belirtmedi. Açıklamada, İsrail ve militan grupların Halep'e düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil ve askeri personelin öldürüldüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hava saldırılarının yerel saatle 01.45'te Halep kırsalındaki birçok bölgeyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı çok sayıda sivil ve askeri personelin şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanmış, kamu ve özel mülkte maddi kayıplara yol açmıştır" denildi.

Gece yarısı 01.45'teki saldırının gerçekleştiği noktanın, Türkiye sınırına mesafesi yaklaşık 50 kilometre.

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