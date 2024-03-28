İsrail Ordusu: Hamas tugaylarının büyük kısmını dağıttık

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'de yok etme yemini ettikleri Hamas kuvvetlerinin 24 taburundan 20'sinin dağıtıldığını iddia ediyor.



İsrailli yetkililer, savaşı kazanmak için Refah'a girmek zorunda olduklarını iddia ederek savaşın en zor dönemecinin burada yaşanacağını ve haftalarca sürebileceğini söylüyor.



Dünya çapında pek çok ülke, sivillerin en iyi şekilde nasıl korunacağına dair uygun bir planlama yapılmazsa, Refah'a düzenlenecek bir kara operasyonunun "felaket"le sonuçlanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.



ABD ilk kez BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan oylamasında veto hakkını kullanmayarak çekimser kaldı.



Şu ana uluslararası toplumun artan baskısına rağmen İsrail ordusu bölgedeki savaş faaliyetlerine devam etti.

İSRAİL TARAFINDA DA EKSİLMELER VAR



İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki birliklerinin kesin sayısını açıklamadı. Ancak şu anda şeritte savaşın zirvesindeki beş tümenden yalnızca iki tümenin üyelerinin bulunduğunu doğruladı; bu da en az yüzde 60'lık bir güç azalması anlamına geliyor.



İsrail ordusu, Hamas'ın 24 tabur komutanı ve 89 bölük komutanını öldürdüğünü söylüyor ancak kayıt tutulmadığı için üst düzey liderlerin ölümlerini bile doğrulamak zor.



Hamas'ın askeri kanadının komutan yardımcısı Mervan İsa'nın bu ayın başlarında Gazze'nin merkezinde düzenlenen bir İsrail saldırısında öldürüldüğünü ilk doğrulayan Beyaz Saray oldu.