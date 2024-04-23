İsrail ordusu, Lübnan'da iki Hizbullah üyesini öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah üyesini öldürdüğünü açıkladı.



Hizbullah hareketi de Hüseyin Azkul adlı bir üyesinin öldüğünü doğruladı.



Hizbullah'a yakın iki güvenlik kaynağı, Azkul'un "örgütün hava savunma birimlerinde mühendis olarak görev yaptığını ve saha operasyonlarında aktif olduğunu" söyledi.

Kaynaklar, İsrail'in Hizbullah üyelerinin evlerini insansız hava araçlarıyla yakından izleyerek onlara saldırdığını bildirdi.



İsrail ordusu, Azkul'un ölümünün Hizbullah'ın hava birimini önemli ölçüde etkileyebileceğini öne sürdü.



Pazartesi'yi salıya bağlayan gece düzenlenen bir başka İsrail saldırısında da Hizbullah'ın elit birimi Radvan Güçleri'nden bir kişinin öldüğü belirtildi.



Bugün ise İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenleri çaldı ve ordu "şüpheli bir hava hedefi" yakaladığını açıkladı.