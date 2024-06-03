İsrail ordusu hapishane koşulları hakkında soruşturma başlattı

İsrail basını, Filistinlilere yönelik gözaltı ve hapis koşullarına ilişkin İsrail ordusunun soruşturma başlattığını bildirdi.

Haaretz gazetesine göre ordu, İsrail hapishanesinde, çoğu kadın 48 Filistinli mahkumun hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevi koşulları hakkında cezai soruşturma başlattı.



Haaretz'in bildirdiğine göre Filistinlilerin büyük çoğunluğu hapishanede veya gözaltı merkezlerine götürülürken öldü, 7'si ise Gazze'de hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklar, davayla ilişkilendirilen askerlerden hiçbirinin henüz tutuklanmadığını ya da suçlanmadığını aktardı.

Resmi rakamlara göre Gazze'deki savaş başladığından beri İsrail güçleri Gazze'den yaklaşık 4 bin Filistinli'yi gözaltına alarak sorguladı.

Bunlardan yaklaşık yarısı hala daimi gözaltı kararı altında bulunuyor.