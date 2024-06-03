İsrail ordusu hapishane koşulları hakkında soruşturma başlattı

İsrail ordusu, İsrail hapishanesinde, çoğu kadın 48 Filistinli mahkumun hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevi koşulları hakkında cezai soruşturma başlattı. Henüz hiçbir İsrail askerinin suçlanmadığı ya da tutuklanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu hapishane koşulları hakkında soruşturma başlattı

basını, Filistinlilere yönelik gözaltı ve hapis koşullarına ilişkin İsrail ordusunun soruşturma başlattığını bildirdi.

Haaretz gazetesine göre ordu, İsrail hapishanesinde, çoğu kadın 48 Filistinli mahkumun hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevi koşulları hakkında cezai soruşturma başlattı. 

Haaretz'in bildirdiğine göre Filistinlilerin büyük çoğunluğu hapishanede veya gözaltı merkezlerine götürülürken öldü, 7'si ise 'de hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklar, davayla ilişkilendirilen askerlerden hiçbirinin henüz tutuklanmadığını ya da suçlanmadığını aktardı.

Resmi rakamlara göre Gazze'deki savaş başladığından beri İsrail güçleri Gazze'den yaklaşık 4 bin Filistinli'yi gözaltına alarak sorguladı.

Bunlardan yaklaşık yarısı hala daimi gözaltı kararı altında bulunuyor.

İsrailli Bakan: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını zorlaştıracağız

İsrailli Bakan: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını zorlaştıracağız

Haberi Görüntüle

MART AYINDA İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Haaretz gazetesi, mayıs ayındaki bir haberinde, ordusunun raporunu aktarmıştı.

Haberde, Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden iki Filistinlinin mart ayında İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darbedildikten sonra hayatını kaybettiği yazıldı.

Filistinlilerin, alıkonulduktan sonra İsrail hapishanelerine götürüldükleri sırada şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü vurgulanırken, darbın İsrail hapishanelerinde veya alıkonulup cezaevlerine götürüldüğü esnada Filistinlilere karşı uygulanan ihlallerin bir parçası olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde "güvenlik seviyesi" artırıldı

İsrail hapishanelerinde "güvenlik seviyesi" artırıldı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

BM'den tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısı

BM'den tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısı

Portekiz'de gösteri uçuşu ölümle sonuçlandı

Portekiz'de gösteri uçuşu ölümle sonuçlandı

Avustralya'da eyalet başbakanına "cinayet" yazılı Gazze protestosu

Avustralya'da eyalet başbakanına "cinayet" yazılı Gazze protestosu

Mısır'dan ateşkes açıklaması: Hamas kabul etti, İsrail'i bekliyoruz

Mısır'dan ateşkes açıklaması: Hamas kabul etti, İsrail'i bekliyoruz

Gürcistan parlamentosu "yabancı ajan" yasasını imzaladı

Gürcistan parlamentosu "yabancı ajan" yasasını imzaladı

Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...