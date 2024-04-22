İsrail ordusunda istifa depremi: Merkez komtanlığı başkanı da görevi bıraktı

İsrail ordusunda art arta istifalar yaşanıyor.

İsrail Merkez Komutanlığı Başkanı Yehuda Fox da istifa edeceğini ordu şefine bildirdi.

Bilgiyi İsrail kamu yayıncısı paylaştı.

İstihbarat şefi Aharon Haliva da bugün istifasını açıklamıştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı saldırısı karşısında İsrail odusunun başarısızlıkları için soruşturma komisyonu kurulmasını isteyen Haliva, emekliliğini açıkladığı mektubunda "Emrim altındaki istihbarat müdürlüğü bize verilen görevi yerine getiremedi. O kara günü o günden beri her gün, her gece yanımda taşıyorum. Savaşın korkunç acısını sonsuza kadar yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullanmıştı.

