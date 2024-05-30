İsrail Parlamentosu ikiye bölündü: Gantz erken seçim istiyor

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi, bugün İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesine yönelik bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, parti lideri Gantz'ın, ekim ayına kadar erken seçim yapılması yönündeki çabasının bir sonraki adımı.

İsrail Parlamentosu ikiye bölündü: Gantz erken seçim istiyor

Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın merkezci partisi Ulusal Birlik Partisi parlamentonun feshedilmesine yönelik bir tasarı sundu.

Yapılan açıklamada parti, erken seçime gidilmesi amacıyla parlamentonun feshedilmesi için bir oylama yapılmasını önerdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi ise, Gantz'ın parlamentodaki meydan okumasının ardından İsrail'in savaş zamanı birlik olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Gantz'ın birkaç gün içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinden çekileceği öne sürülmüştü.

Bu ayın başlarında Benny Gantz, Netanyahu'nun 'nin savaş sonrası yönetimi için bir plan sunmaması halinde İsrail koalisyon hükümetinden ayrılacağını açıklamıştı.

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