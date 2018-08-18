İsrail polisi bir bıçaklı saldırı girişimi nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı. Gazze şeridi sınırında yaşanan olaylarda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Kudüs'te görev başındaki İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı bölgede tansiyonu yükseltti. Saldırı girişiminde bulunan 30 yaşındaki İsrail vatandaşı, polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi.
İsrail polisi ikindi namazı sonrası yaşanan olayın ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı. Bunun üzerine Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda kıldı.
Gazze şeridi sınırında ise çatışma yaşandı. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerleri binlerce Filistinli göstericiye göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti.
Göstericiler askerlerin görüşünü önleyebilmek için lastik yaktı.
Olayda hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Filistinliler 30 Mart'tan bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında bölgede gösteriler düzenliyor.