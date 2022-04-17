İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti.Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı.Müdahalede 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa'da beklemeye devam ediyor.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları başlamadan önce "yüzlerce Filistinli maskeli gencin taş topladığı" öne sürüldü.Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlamak üzere polis güçlerinin bölgedeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.Öte yandan, İsrail polisinin sabahki baskınında Kıble Mescidi’ne sığınan grup, polisi uzaklaştırmak için içeriden havai fişek attı. İsrail polisi de içerideki gruba kırık camlardan kauçuk kaplı mermi sıktı.Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aksa'nın Esbat Kapısı'nda 9 kişinin yaralandığı, 4 yaralının hastaneye aktarıldığı belirtildi.Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin, geçtiğimiz cuma günü sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmış, polisin müdahalesinde 150'den fazla Filistinli yaralanmıştı.