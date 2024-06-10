İsrail polisinden Ulaştırma Bakanlığına  "yolsuzluk" baskını

İsrail polisi, yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenledi. İsrail polisinin düzenlenen baskın sırasına çok sayıda belgeye el koyduğu bildirildi.

İsrail polisinden Ulaştırma Bakanlığına  "yolsuzluk" baskını

Yerel basının polisine dayandırdığı haberlerde, polisin Batı Kudüs'teki Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenlediği belirtildi.

Ulusal Suçlar Birimi tarafından düzenlenen baskın sırasında polisin Bakanlıkta arama yaptığı ve çok sayıda belgeye el koyduğu ifade edildi.

Baskının, Ulaştırma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayla ilgili olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "kendisine siyasi olarak yardımcı olan yerel yetkililere sistematik olarak ayrıcalıklı muamele gösterdiği" yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Polisten yapılan açıklamada, Bakan Regev'in de soruşturmanın konusu olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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