İsrail, Refah operasyonu için tarih belirledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a kara saldırısı gerçekleştirmek konusunda ısrarından vazgeçmiyor.



İsrail hükümet sözücüsünün açıklamasına göre Başbakan Netanyahu, uzun zamandır beklenen Refah operasyonu için tarih belirlendi.



Operasyonun tam olarak ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verilmezken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine fazladan top ve zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdığı bildirildi. Ordu ayrıca, geçtiğimiz günlerde Refah'a sığınan Filistinlilerin tahliyesi için 40 bin çadır satın aldığını onayladı.



İki ABD'li yetkili'nin Axios haber ajansına bildirdiğine göre, Washington ve Tel Aviv bugün Refah'a saldırıyı görüşmek için çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.



İsrail, İran'ın 13 Nisan'daki hava saldırısının ardından Refah operasyonunu ertelediğini duyurmuştu.



ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin İsrail'in Refah'ı işgal etmesinin büyük sivil kayıplara yol açacağından hala endişe duyduğunu söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin