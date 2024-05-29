İsrail, Refah saldırılarında ABD'ye ait mühimmat kullandı mı? ABD basını duyurdu

İsrail'in Refah'a saldırıları dünyadan tepki çekmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'ta çadır kampını vurmasını "korkunç bir olay" olarak değerlendirdi. Blinken, gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna ise kaçamak yanıt verdi. ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda kullandığı mühimmatın kalıntılarının ABD üretimi GBU-39'a ait olduğunu ve bu bombanın ABD'de tasarlanıp üretildiğini belirtti.

İsrail, Refah saldırılarında ABD'ye ait mühimmat kullandı mı? ABD basını duyurdu

'in Refah'a saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Refah olayı korkunçtu." dedi.

Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusu üzerine Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi.

"Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." ifadelerini kullanan Blinken, savaş sonrası bir Gazze planının yokluğunda İsrail'in kaosla, hukuksuzlukla karşılaşacağını söyledi.

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İSRAİL'İN YAPIMI BOMBALAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

'in geçtiğimiz pazar günü Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu çadır kampa düzenlediği ve 45 kişinin öldüğü saldırıda ABD yapımı bombalar kullandığı tespit edildi.

ABD merkezli New York Times gazetesi, sonrası kullanılan mühimmatın kalıntılarının ABD üretimi GBU-39'a ait olduğunu ve bu bombanın ABD'de tasarlanıp üretildiğini belirtti.

Gazete, bombanın cinsinin "GBU-39'u hedefe yönlendiren kanatçıkları kontrol eden kuyruk çalıştırma sistemi" ve "benzersiz cıvata deseni" gibi unsurlar sayesinde tespit edildiğini ifade etti.

Bombanın kalıntılarında "81873" ile başlayan bir dizi numaraya ulaşıldığını aktaran gazete, bu numaraların ABD hükümeti tarafından GBU-39 da dahil olmak üzere bombalar için parça tedarik eden Colorado merkezli bir firmaya verilen "benzersiz tanımlayıcı kod" olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. İsrail, dün ise Refah'taki El Mevasi çadır kampını vurmuş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi de yaralanmıştı.

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