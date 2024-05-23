İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı

İsrail ordusunun Refah kenti ve Nuseyret Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sürdürüyor. Ordu, Refah kentine 5. takviye askeri birliği gönderdiğini duyurdu. Uluslararası toplumun hedefindeki isim Başbakan Benyamin Netanyahu ise 3 Avrupa ülkesinin bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterirken "Bu terörü ödüllendirmektir" diye konuştu.

İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı

ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki saldırıları devam etti.

Daha önce, Refah'ın doğusunda konuşlanan tankları kent merkezindeki Yibna mahallesi çevresinde konuşlandı.
Şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hamas ise İsrail güçlerine karşılık verdi. Kassam Tugayları, iki İsrail zırhlısını tanksavar roketlerle vurduklarını duyurdu.

5. TAKVİYE ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLDİ

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi.

Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişlettiğini belirtmişti.

Tanıklar, İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediğini söylemişti.

İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı - 1

800 BİN FİLİSTİNLİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler ise 'in Refah operasyonunun başlamasından bu yana yaklaşık 800 bin Filistinli'nin bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefonda görüştü.

Austin, bölgedeki insani ve askeri operasyonların koordine edilmesi için etkili bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MÜLTECİ KAMPINDA 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

ordusunun hedefindeki bir diğer nokta Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı.
Aralarında çocukların da olduğu en az 8 Filistinli öldü.

NETANYAHU'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıma kararına tepki göstererek, "Bu terörü ödüllendirmektir." dedi.

Netanyahu Filistin'in terör devleti olacağını savundu. Bu adımın bölgeye barış getirmeyeceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Başkan Joe Biden'ın iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü ise bir kez daha iki devletli çözümü destekleyeceklerini vurguladı.

Blinken'dan İsrail'e Refah uyarısı

Blinken'dan İsrail'e Refah uyarısı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...