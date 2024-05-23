İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi. Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişlettiğini belirtmişti. Tanıklar, İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediğini söylemişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki saldırıları devam etti. Daha önce, Refah'ın doğusunda konuşlanan İsrail tankları kent merkezindeki Yibna mahallesi çevresinde konuşlandı. Şiddetli çatışmalar yaşandı. Hamas ise İsrail güçlerine karşılık verdi. Kassam Tugayları, iki İsrail zırhlısını tanksavar roketlerle vurduklarını duyurdu.

800 BİN FİLİSTİNLİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Refah operasyonunun başlamasından bu yana yaklaşık 800 bin Filistinli'nin bölgeyi terk ettiğini duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefonda görüştü.



Austin, bölgedeki insani ve askeri operasyonların koordine edilmesi için etkili bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MÜLTECİ KAMPINDA 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail ordusunun hedefindeki bir diğer nokta Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı.

Aralarında çocukların da olduğu en az 8 Filistinli öldü.

NETANYAHU'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıma kararına tepki göstererek, "Bu terörü ödüllendirmektir." dedi.



Netanyahu Filistin'in terör devleti olacağını savundu. Bu adımın bölgeye barış getirmeyeceğini söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Başkan Joe Biden'ın iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlattı.



Birleşmiş Milletler Sözcüsü ise bir kez daha iki devletli çözümü destekleyeceklerini vurguladı.