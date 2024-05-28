İsrail, Refah'ta yine çadır kampı vurdu: 21 ölü, 64 yaralı

İsrail ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda 21 Filistinlinin öldüğünü ve 64 kişinin de yaralandığını söyledi.



Sağlık görevlileri ve bölge sakinlerine göre, İsrail'in yeni saldırıları Refah'ın batısındaki Mawasi'de "güvenli bölge olarak belirlenen" insani yardım alanındaki yerinden edilmiş ailelerin çadırlarını hedef aldı.

Gazze acil yardım servisleri, İsrail'in Refah'taki sivillere güvenlik için taşınmalarını tavsiye ettiği kıyı bölgesi Mawasi'deki çadır kümesine dört tank mermisinin isabet ettiğini açıkladı.

ÇADIR KAMPINA İLK SALDIRI

İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanı hükümlerini yok sayarak Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 45 kişi yaşamını yitirirken Refah operasyonunun eskisinden de yoğun şekilde devam etmesi uluslararası tepkileri beraberinde getirmişti.

Netanyahu, 26 Mayıs'ta "trajik bir kaza" yaşandığını ve ordunun soruşturma başlattığını söyledi.

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, sivilleri öldüren yangına neyin sebep olduğunun hala "belirsiz" olduğunu belirtti.

Hagari, pazar gecesi Refah'a düzenlenen hava saldırısında savaş uçağının 17 kilogramlık bomba taşıdığını bildirdi ve "Saldırıda kullanılan bombalar en küçük hava mühimmatlarıydı, bizim mühimmatımız tek başına bu büyüklükte bir yangını tutuşturamazdı" dedi.

HAMAS: İSRAİL'İN SALDIRILARI DÜNYAYI AHLAKİ BİR SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR



Hamas, İsrail'in Refah kentinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan art arda saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.



İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ısrarla meydan okuduğuna dikkati çeken Hamas, dünyanın bu durumda hukuki ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Hamas'ın açıklamasında "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'nın acil harekete geçerek, İsrail'in uluslararası kanunları skandal şekilde ihlallerini durdurmak için net ve kesin karar alması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.



Kadın, çocuk ve yaşlıların korunması çağrısında bulunulan açıklamada, devam eden "vahşi cinayetleri" nedeniyle Siyonist liderlerin ve savaş suçlularının hesap vermesinin zorunlu olduğu kaydedildi.