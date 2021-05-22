İsrail Savunma Bakanı: Gazze İsrailli esirleri iade ederse yeniden inşa edilir

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki "esir askerler" meselesine değindi.



Savunma Bakanı Gantz, İsrail'in sadece son saldırısında 1800 konutun tamamen yıkıldığı, binlercesinin de hasar gördüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağladı.



Gantz, ayrıca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar başta olmak üzere Hamas liderlerinin hala İsrail'in hedefi olduğuna dikkati çekti.



İsrail Savunma Bakanı Gantz, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esir askerler geri alınıncaya kadar Gazze'de gerçek ve uzun vadeli bir ilerlemeye izin vermeyeceğini söylemiş, Hamas da bu açıklamaya yanıt olarak gerçek bir esir takası anlaşması olmadan, İsrail'in, esir askerlerini geri alamayacağını belirtmişti.

4 İSRAİLLİYİ ESİR TUTUYOR



İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.



Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği ilk bilgilere göre, İsrail'in 11 gün süren saldırıları nedeniyle 1800 konut yıkıldı.



Bakanlık son İsrail saldırıları ve öncekiler dahil bölgede ağır hasara ve kayba uğrayan konut sektörünü iyileştirmek için 350 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

