İsrail: Lahey'deki duruşmanın meşruiyeti yok

İsrail, Hollanda'nın Lahey kentinde bugün başlayan, Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) duruşmanın meşruiyetini tanımadığını açıkladı.

Duruşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail uygulamalarının hukuki sonuçları ele alınıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, duruşmanın "İsrail'in varoluşsal tehditlere karşı kendini savunma hakkına zarar vermek amacıyla tasarlandığı" öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Duruşma, Filistinlilerin herhangi bir müzakere olmadan diplomatik sonuçları dikte etme girişiminin bir parçası. Bu girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda İsrail hükümeti ve İsrail Meclisi birlik içinde."



"TEK TARAFLI BİR SÜREÇ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Haiat, Filistin yönetimini, "doğrudan müzakereler yoluyla dışarıdan dayatmalar olmadan çözülmesi gereken bir çatışmayı asılsız suçlamaları savurarak, temelden çarpıtılmış bir gerçeklikle tek taraflı ve uygunsuz bir yasal sürece dönüştürmekle" suçladı.



UAD’deki duruşmaları Filistin yönetiminin, uluslararası sistemi İsrail'e saldırmak için siyasi bir araca dönüştürme girişimi olarak tanımlayan Haiat, bunun "hem uluslararası hukuk sistemine olan küresel güvene hem de anlaşmazlığın çözümüne ulaşma şansına zarar verdiğini" söyledi.



Haiat, Filistin yönetiminin yıllardır çatışmayı çözmek için doğrudan müzakereleri reddettiğini iddia ederek, UAD’nin, "anlaşmazlığın taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla çözülmesi için mevcut yasal çerçevelere Filistin’i döndürecek kararı alması" çağrısında bulundu.

