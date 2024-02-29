İsrail yasa dışı yerleşimcileri askere çağırdı

İsrail 1948'de kurulduğundan bu yana, tam gün Tevrat okuyan Yahudi erkeklere 26 yaşına kadar askerlik hizmetinden yıllık tecil hakkı veriliyor ve bu noktada muaf oluyorlar.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çoğu vatandaşın zorunlu askerlik hizmetine sahip olduğu ülkede uzun zamandır süren bölücü siyasi meseleye değinerek, "Bu yükü hepimiz üstlenmeliyiz" dedi ve ultra-Ortodoks yerleşimcileri de askere kaydolmaya çağırdı.



Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'deki savaş patlak verdiğinden beri, bu muafiyetler etrafında onlarca yıldır devam eden tartışma yeni bir soluk kazandı.



Gallant muafiyetlerin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki bakanlar tarafından onaylanması halinde bu yasayı destekleyeceğini söyledi.



Gallant, "Bu bir tercih meselesi değil. Vatanımızı savunmak konusunda kararlı davranmalıyız. Halihazırda sivil çabalara katkıda bulunan ultra-Ortodoks toplum için bile bir taslak yasa üzerinde anlaşmaya ulaşmak mümkün" dedi.

İSRAİL HALKI MUAFİYETLERDEN RAHATSIZ



Gallant'ın yorumları, İsrail'in Gazze'de Hamas militanlarıyla savaştığı bir dönemde siyasi krize ilişkin yeni endişeleri gündeme getirdi.



Ultra-Ortodoks yerleşimcilere tanınan muafiyetler, topluluğun nüfusunun on yıllar içinde artmasıyla birlikte daha da arttı. Bu durum İsrail toplumunun genelinde öfkeyle karşılanıyor.



Gallant'ın sözleri, İsrail'in miras bakanı ve Netanyahu hükümetindeki Yahudi Gücü grubunun bir üyesi olan Amichai Eliyahu'nun eleştirilerine yol açtı.



Eliyahu Ordu Radyosuna verdiği demeçte, "Bu topluluğu zorla askere almanın hiçbir yolu yok." dedi.

