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İsrail’de esir protestoları devam ediyor

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Hamas tarafından esir alınanların yakınlarının düzenlediği protesto gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterildi.

İsrail’de esir protestoları devam ediyor

’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze’ye kaçırılarak esir alınmıştı.

İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi ise başkent Tel Aviv’deki gösterilerini sürdürüyor. Başkentin merkezindeki Kaplan caddesinde toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki göstererek, Netanyahu’ya ithafen “suçlu” yazan mumlar yaktı.

Göstericiler, “Çocuklarımızı geri getirin” pankartları taşıyarak, Netanyahu’nun derhal görevden alınması çağrısında bulundu.

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