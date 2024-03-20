İsrail'de iktidar partisi milletvekili, 7 Ekim kurbanının ailesini azarladı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Tally Gotliv mecliste kriz çıkardı.

Bugün İsrail meclisi Knesset'te Netanyahu'yu eleştirdiği için yaslı bir ailenin temsilcisini azarlayan Gotliv, muhalefet milletvekilleriyle tartışmaya yol açtı.



Gotliv, Devlet Kontrol Komitesi önünde, Başbakan Netanyahu ve arkadaşlarını İsrail Devleti'ne zarar veren "bir grup yozlaşmış insan ve suçlu" olarak tanımlayan Amit Segev'e "Başbakan hakkında böyle konuşamazsın" diye bağırdı.



Segev, Hamas'ın 7 Ekim'de Kibbutz Be'eri'deki evlerine saldırması sonucu kız kardeşini, eniştesini ve iki çocuğunu kaybetmişti.



Gotliv'e yanıt veren muhalefet milletvekili Gilad Kariv, "küstahlık" yaptığını ve "ailelerin önünde başını eğmesi gerektiğini" söyledi.

Bunun üzerine Gotliv, aday olmamasına rağmen İşçi Partisi milletvekilini partisinin yaklaşan önseçimleri öncesinde siyasi duruş sergilemekle suçladı.

Kariv, tartışmanın ardından The Times of Israel'e verdiği demeçte, "Bir milletvekilinin kederli bir kardeşin ve amcanın sözünü kesmesi düşünülemez, özellikle de başbakan aleyhinde konuşmamasını talep etmişken" dedi.