İsrail'de siren sesleri: Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

İsrail ordusu, İsrail'in merkezindeki Tel Aviv'de siren çalarak füze saldırısı gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.



İsrail ordusu daha sonra Gazze'nin Refah kentinden İsrail'e en az 8 roket atıldığını açıkladı. Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden birinin İsrail'in merkezindeki Herzliya kentindeki bir eve isabet ettiği belirtildi.



HAMAS AÇIKLADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ise başkent Tel Aviv'e "büyük çaplı füze saldırısı" düzenlediklerini açıkladı.

Hamas, İsrail'in sivillere yönelik "katliamlarına yanıt olarak" Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın El Aksa televizyonu füzelerin Gazze Şeridi'nden fırlatıldığını bildirdi.

DÖRT AY SONRA İLK



Tel Aviv'de son dört aydır uyarı sirenleri duyulmuyordu. En son 29 Ocak'ta gerçekleşen saldırıdan bu yana Gazze'den İsrail'in merkezine ilk kez füze fırlatılıyor.



İsrail acil sağlık hizmetleri can kaybı olduğuna dair herhangi bir rapor almadıklarını söyledi.



Saldırı, İsrail ordusunun havadan ve karadan yedi aydan fazla süren yıkıcı saldırılarına rağmen Hamas'ın hala uzun menzilli roketler atabildiğini gösteriyor.