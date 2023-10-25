İsrail'den BM Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamalarına İsrail’in tepki göstermesini ardından “yanlış anlaşıldığını” belirtmesi sonrası İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Guterres'e bir kez daha istifa çağrısında bulundu.

Erdan, "Genel Sekreterin dün söylediklerinden dolayı sözlerinden geri dönmemesi, özür bile dileyememesi BM'nin ayıbıdır. İstifa etmesi gerekir" dedi.

Guterres’in gerçekliği çarpıttığını iddia eden Erdan, Guterres'i 7 Ekim'de başlayan saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmakla suçlayarak, herkesim Guterres’in sözlerinin İsrail'in suçlu olduğunu gösterdiğini çok iyi anladığını öne sürdü.

Guterres, söz konusu konuşması hakkında bugün yaptığı açıklamada, "Dün Güvenlik Konseyi'ndeki bazı açıklamalarımın sanki Hamas'ın terör eylemlerini meşrulaştırıyormuş gibi yanlış yorumlanması karşısında şok oldum” demişti.