İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında bir bölgeye düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını, yaralılardan Ahmed Muhammed eş-Şihri'nin (27) burada öldüğünü olduğunu söyledi.



Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının fırlatılan 10 rokete karşılık olarak Gazze'nin güney orta kesim ve kuzey bölgelerinde geniş çaplı hedeflere saldırılar düzenlediğini yazdı.



Adraee, saldırılan hedeflerin arasında Hamas'a ait, deniz gücü, hava savunma sistemi, anti füze simülatörü, eğitim sahaları, silah üretim merkezi, silah deposu olarak kullanılan askeri bir bölge ve Hamas'a ait yer altındaki ağlar bulunduğunu kaydetti.



Sözcü Adraee ayrıca saldırıya ait bazı fotoğraflar ve bir video kayıtlarını da paylaştı.



Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarılmıştı.

