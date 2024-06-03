İsrail'den Halep'e hava saldırısı: 16 ölü

İsrail ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Halep yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 16 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana özellikle Hamas ile Gazze'de 7 Ekim tarihinde patlak veren savaşın ardından kuzey komşusuna şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'den Halep'e hava saldırısı: 16 ölü

ordusu pazartesi günü erken saatlerde 'nin kuzeyindeki Halep yakınlarında düzenlediği saldırıda İran yanlısı gruplara mensup 16 kişiyi öldürdü. Devlet medyası 'in ölümcül bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “İsrail'in Halep vilayetinin batısındaki Hayyan'da bir fabrikaya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 16 kişiye yükseldi” açıklamasında bulundu.

İsrail, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana kuzey komşusuna yüzlerce saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğunlukla ordu mevzileri ve Lübnan'daki Hizbullah grubu da dahil olmak üzere İran destekli gruplar hedef alındı.

Saldırılar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas ile savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana büyük oranda arttı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Ancak, 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve İsrail'in sorumlu tutulduğu ölümcül saldırıdan sonra saldırıların yavaşladığı, bunun da bölgesel gerilimi tırmandırdığı ve İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısını tetiklediği düşünülüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “gece yarısından sonra İsrail'in Halep'in güneydoğusundan bazı mevzileri hedef alan bir hava saldırısı düzenlediği” belirtilerek ölenler olduğu ve bazı maddi hasarların meydana geldiği bildirildi.

İsrail Suriye'deki münferit saldırılar hakkında nadiren yorum yaparken, ezeli düşmanı İran'ın buradaki varlığını genişletmesine izin vermeyeceğini defalarca söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yine İsrail ordusu tarafından Halep'e düzenlenen saldırılarda aralarında Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın altı üyesinin de bulunduğu 42 kişi öldürülmüştü.

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